Italia U21, Kean e Zaniolo messi fuori rosa! Il motivo 

Il ct dell’Italia U21, Gigi Di Biagio, avrebbe messo fuori rosa Kean e Zaniolo: il motivo della dura decisione

Secondo IlRomanista, Nicolò Zaniolo e Moise Kean sarebbero stati messi fuori rosa da parte del ct Di Biagio. Il motivo della dura decisione del tecnico dell’Italia U21, è da ritrovare nel fatto che i due darebbero arrivati in ritardo ad una riunione.

Il centrocampista giallorosso non avrebbe comunque giocato in quanto squalificato. Mentre per il bianconero non si tratterebbe della prima punizione in azzurro. Quando era nell’U19 venne sanzionato insieme a Scamacca per comportamenti inadeguati in albergo.