Italia Under 17, Esposito: «Sogno di vincere qualcosa e di esordire in A»

Italia Under 17, Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter parla dal ritiro della Nazionale a Cesenatico. Ecco le sue parole

Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter e dell’Italia Under 17, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Vestire la maglia della Nazionale è sempre un orgoglio per noi, ci da l’opportunità di giocare per la nostra nazione. Purtroppo per la finale persa, poche persone si ricorderanno di noi».

«Il mio sogno è vincere qualcosa, ma il mio obiettivo è esordire in Serie A, ma non decido solo io».