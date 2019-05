Italia Under 19, risoluzione con il c.t. Guidi: è ufficiale

L’Italia Under 19 cambia guida tecnica. Ufficiale la risoluzione del contratto con il c.t. Federico Guidi: le ultime

Federico Guidi non sarà più il commissario tecnico dell’Italia Under 19. La formazione azzurra giocherà l’Europeo di categoria in Armenia dal 14 al 27 luglio prossimi, ma sarà costretta a cambiare guida tecnica.

Federico Guidi ha ricevuto diverse offerte e potrebbe ripartire dal Gubbio. Questa la nota ufficiale della Federazione: «La FIGC comunica che, in data odierna, è stato risolto consensualmente il rapporto tra la Federazione e il tecnico della Nazionale Under 19 Federico Guidi».