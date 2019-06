Italia Under 20, finisce il sogno: l’Ucraina elimina gli azzurrini

Finisce ad un passo dalla finale il sogno dell’Italia di Nicolato al Mondiale Under 20: l’Ucraina elimina gli azzurrini in semifinale

L’Italia viene eliminata dal Mondiale Under 20. Contro l’Ucraina finisce 1-0 e gli azzurrini dovranno accontentarsi di disputare la finalina del 3°/4° posto contro la perdente tra Corea del Sud e Ecuador. Un gol di Buletsa è bastato agli ucraini per festeggiare ed approdare in finale.

Tanti tantissimi applausi alla Nazionale che aveva agguantato il pari con Scamacca all’ultimo minuto salvo poi vederselo annullare dal VAR per una gomitata dello stesso attaccante. Comprensibile lo sconforto che ha avvolto i giocatori azzurri dopo il triplice fischio ma questo percorso mondiale non va sottovalutato. Anzi. L’Italia che verrà è in buonissime mani.