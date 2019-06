Italia U20, Pinamonti: «Siamo degli spartani. Ultimo anno pieno di gioie»

Grazie ad una doppietta di Andrea Pinamonti, l’Italia under 20 è approdata in semifinale dei Mondiali. Ecco le sue parole

Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pinamonti, ha commentato la vittoria per 4-2 sul Mali e il passaggio alle semifinali dei Mondiali Under 20.

Ecco le parole dell’attaccante della Nazionale Under 20: «Siamo dei veri spartani, siamo molto contenti. Siamo in semifinale, avremo tempo per festeggiare e realizzare tutto. Nell’ultimo anno ci sono state tante giornate belle, ho fatto gol in Serie A e ho avuto tante gioie. Come quella di stasera».