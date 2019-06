Italia Under 20: da Pinamonti a Tripaldelli, tante buone notizie per Mancini

Il sogno dei ragazzi di Nicolato si infrange sulla Nazionale ucraina ma per l’Italia di Mancini ci sono tante buone notizie

C’è tanta amarezza e sconforto tra gli azzurrini di Paolo Nicolato. L’Italia Under20 aveva cullato il sogno di approdare per la prima volta in finale nel Mondiale e invece, come quattro anni fa le ambizioni di gloria azzurre si sono schiantate in semifinale.

Ci sono però tante buone notizie che arrivano da questo Mondiale. Da Pinamonti a Tripaldelli passando per il portiere Plizzari il centrocampista Esposito e i difensori Pellegrini e Gabbia ci sono tante, tantissime buone notizie per il futuro azzurro e per Roberto Mancini che potrà sicuramente pescare dalla banda di Nicolato nei prossimi stage.