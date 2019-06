Italia Under 21, Barella: «Se non vinciamo col Belgio sarà tutto inutile»

Barella ribadisce in conferenza stampa l’importanza della sfida contro il Belgio. L’Italia Under 21 deve assolutamente vincere

Si avvicina la sfida tra Italia e Belgio valida per gli Europei Under 21, e Barella in conferenza è stato chiaro: l’obiettivo è la vittoria.

Ecco le sue parole:«Innanzitutto dobbiamo pensare a vincere e basta. Poi punteremo l’orecchio sull’altra partita però sono sicuro che la Spagna farà il suo. Possiamo anche passare come secondi ma se non vinciamo con il Belgio sarà tutto inutile».