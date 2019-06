Italia Under 21, occhio al Belgio mina vagante: pericoli e debolezze

Italia Under 21, gli Azzurrini si giocano tutto nella sfida contro il Belgio già eliminato: ma la squadra di mister Walem venderà cara la pelle

Sì, affronteremo un Belgio eliminato. Ma sarà vietato abbassare la guardia. Una vittoria (e non solo quella) sarà fondamentale per il passaggio del turno. I diavoli rossi nonostante il bilancio negativo (2 sconfitte) sono una formazione che in campo sa rendersi pericolosa: merito del suo grande potere offensivo. E nell’ultima uscita contro la Spagna è caduto solo in pieno recupero.

Il punto debole della squadra di Walem è la difesa (finora 5 gol subiti). La quantità di manovre offensive imbastite dagli Azzurrini di Di Biagio contro la Polonia fa ben sperare. Tuttavia, lì davanti hanno potenziale da vendere: su tutti Lukebakio, attaccante del Fortuna Dusseldorf, affiancato da Schrijvers (11 reti quest’anno) e Mbenza che vanta esperienza in Premier League.