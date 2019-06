Italia Under 21, c’è la qualità ma non la concretezza. Semifinale a rischio

La sconfitta dell’Italia Under 21 mette in risalto alcuni problemi della selezione di Di Biagio. L’obiettivo semifinale è ora difficile

Si è complicata in maniera inaspettata la strada dell’Italia Under 21 verso la semifinale dell’Europeo. La sconfitta contro la Polonia, nella cornice di Bologna, grava non poco sulla classifica attuale del girone. La cosa certa è che dagli azzurrini tutti si sarebbero aspettati di più. Se nella prima gara la squadra ha mostrato qualità e convinzione, lo stesso non è avvenuto ieri.

Nonostante i numerosi tentativi è sempre mancata quello sprint in più, utile per buttare la palla in rete. È sembrato un due contro tutti, con Chiesa e Pellegrini che sono stati gli unici a provarci fino alla fine. Poco l’apporto conferito dagli altri, come Zaniolo, Cutrone o Kean, spesso relegato a giocare nella corsia e non come riferimento in aerea. Adesso serve un grosso mix di bravura e fortuna per passare il turno; bisogna crederci finché c’è speranza.