Italia Under 21, c’è la coppia Zaniolo-Kean. Grandi amici con responsabilità

Tanta qualità nell’Italia Under 21 di Di Biagio. Zaniolo e Kean chiamati a rendere grande la selezione. Il loro rapporto fuori dal campo aiuta

Era da tantissimi anni che non si vedeva un’Italia Under 21 di questo livello. Pellegrini, Barella, Chiesa, Cutrone, Mancini, sono solo alcuni dei nomi che rendono notevole questa selezione. Ci sono poi Zaniolo e Kean, i due calciatori che sono sbocciati definitivamente in questa stagione. Due ruoli offensivi ma diversi, in grado di creare una compatibilità niente male.

I più attenti, sui social network, avranno sicuramente fatto caso al grande rapporto d’amicizia che lega i due giovani. Spesso in camera insieme nei ritiri, si immortalano tramite Instagram in divertenti situazioni di svago. Fattore assolutamente positivo, che non può far altro che aiutarli nell’intesa in campo. Perché entrambi hanno un enorme compito: quello di crescere al meglio e fare il bene dell’Italia.