Federico Chiesa in Belgio-Italia ha inciso sia a destra che a sinistra. Il talento della Fiorentina gioca bene in entrambi i lati

Pur partendo a destra, in Belgio-Italia Under 21 Federico Chiesa ha spesso cambiato la propria posizione. In certe fasi della gara, Di Biagio lo ha spostato a sinistra, zona da cui ha trovato il gol del definitivo 3-1.

Ma anche sul finire del primo tempo, quando la gara era ancora sullo 0-0, l’allenatore aveva invertito lui e Pellegrini. Lo si vede nella slide sopra. Si può anche notare una differenza tattica: se a destra Chiesa dà ampiezza, quando gioca a sinistra resta molto più dentro al campo.