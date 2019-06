Italia Under 21, la pericolosità offensiva di Barella

Nicolò Barella è uno dei leader tecnici dell’Italia Under 21. Si è distinto per i suoi grandi inserimenti offensivi

Tra Italia e Under 21, in queste settimane tanto Mancini quanto Di Biagio hanno cercato di sfruttare Nicolò Barella non solo come organizzatore di gioco, ma soprattutto per le sue doti offensive. Su attacco consolidato ha agito sulla stessa linea delle punte.

Si è distinto per inserimenti e costante presenza offensiva in area di rigore. Un esempio nell’occasionissima di Belgio-Italia: su cross di Pezzella, Cutrone attira su di sé il difensore. Barella può quindi buttarsi al centro dell’area.