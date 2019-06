Italia Under 21: l’ingresso di Orsolini cambia gli azzurri

Riccardo Orsolini ha avuto un ottimo impatto in Italia-Spagna Under 21. Tatticamente ha cambiato l’approccio degli azzurri

Con l’entrata di Riccardo Orsolini per Nicolò Zaniolo, l’Italia under 21 ha cambiato assetto tattico. E’ infatti passata da un 4312 fluido con Zaniolo che veniva incontro a un 433 più evidente. Le ali (Chiesa e Orsolini) erano abbastanza defilate, mentre le mezz’ali (Pellegrini e Barella) giocavano di più dentro il campo.

Schierato a destra, Orsolini ha portato parecchia imprevedibilità e qualità in zona di rifinitura. In circa 50′, ha effettuato 2 passaggi chiave. Se Zaniolo non dovesse recuperare, Di Biagio può contare su di lui.