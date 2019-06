Italia Under 21, Meret: «Delusione e rabbia» – FOTO

Italia Under 21, Alex Meret commenta l’uscita degli azzurrini dall’Europeo di categoria: grande delusione – FOTO

Alex Meret si mostra decisamente deluso e dispiaciuto per l’esito degli Europei Under 21: Italia che non supera i gironi, dopo il pareggio tra Francia e Romania. Ecco le parole del portiere del Napoli su Instagram:

«Non è andata come volevamo, c’è delusione e rabbia perché l’obiettivo era alla nostra portata ma purtroppo il calcio è anche questo. Consapevoli di aver dato tutto, impareremo da questa esperienza».