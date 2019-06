Italia Under 21, nessuna dribbla quanto Moise Kean

Nonostante la delusione, questo Europeo Under 21 dell’Italia ha confermato parecchie qualità di Moise Kean. Tra cui il dribbling

L’europeo di Kean e dell’Italia Under 21 è finito come peggio non si poteva, nonostante l’esordio e le scoppiettanti aspettative che c’erano. Schierato sia al centro dell’attacco che più largo, c’è una statistica che mostra le qualità dell’attuale giocatore della Juve.

Tanto Fabian Ruiz, tanto Dani Ceballos. I protagonisti della fase a gironi di questo #EUROU21 👇 pic.twitter.com/roB9D6z0rO — CalcioDatato (@CalcioDatato) June 25, 2019

In questa fase a gironi degli europei, nessuno ha effettuato più dribbling di Moise Kean, che ha saltato l’uomo 6.8 volte ogni 90′. Al secondo posto troviamo Daniel Ceballos, con 4.7 dribbling. Statistiche importanti, che però fanno aumentare il rammarico per l’avventura degli azzurrini.