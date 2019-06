Italia Under 21, Pellegrini finto esterno: gioca vicino a Cutrone

Analisi della posizione di Lorenzo Pellegrini in Belgio-Italia Under 21. Solo teoricamente ala, ha in realtà giocato in una posizione centrale

Nel 433 dell’Italia Under 21 contro il Belgio, in teoria Pellegrini era l’ala sinistra. In pratica, ha però giocato molto dentro al campo. Sul suo lato Pezzella spingeva con continuità.

Di conseguenza, le sovrapposizioni del terzino consentivano al giocatore della Roma di agire tra le linee, vicino a Cutrone e al centro del campo, evitando così ricezioni troppo defilate. Lo si vede nella foto sopra, con Pellegrini che si trova nello spazio intermedio sinistro.