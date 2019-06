Italia Under 21, si complica la qualificazione alle semifinali dell’Europeo per gli azzurrini di Di Biagio: serve il primo posto

I conti sono presto fatti, e farebbero vacillare anche il più inguaribile degli ottimisti. Perché, per accedere alle semifinali degli Europei Under 21 di casa, l’Italia di Gigi Di Biagio questa sera deve per certo battere il Belgio. Ma non basta. Nell’altra gara del girone, infatti, la Polonia non deve fare punti e al contempo la Spagna deve vincere ma con al massimo due reti di scarto.

Se non si verificherà questo preciso scenario, gli azzurrini dovranno dire addio ai sogni di primo posto. E, con ogni probabilità, all’Europeo. Da ieri sera, infatti, si è fatta ulteriormente remota la possibilità di qualificarsi come migliore seconda. Nel proprio raggruppamento Francia e Romania conducono con 6 punti a testa dopo due gare: con un pareggio nello scontro diretto dell’ultima giornata, insomma, passerebbero a braccetto. Difficile non accada…