Mancini fa un favore a Juve e Napoli: Bonucci, Chiellini e Insigne a casa dopo il Portogallo?

Italia: Mancini potrebbe decidere di rimandare a casa Bonucci, Chiellini ed Insigne in vista dell’amichevole contro gli USA dando vita ad una Nazionale sperimentale

La partita di sabato contro il Portogallo, ultima del girone di Nations League, potrebbe valere per l’Italia il passaggio del turno: una gara ufficiale a tutti gli effetti su cui il commissario tecnico Roberto Mancini ha posto la massima attenzione. La prossima settimana però gli Azzurri avranno di fronte un’altra sfida, decisamente meno probante, contro gli USA: si tratterà a tutti gli effetti di un’amichevole nella quale il c. t. potrebbe dare vita ad una formazione dal sapore molto più sperimentale, magari con tanti giovani o giocatori finora poco schierati in Nazionale. Per questa ragione, stando alle ultime, Mancini già domenica potrebbe rimandare a casa alcuni dei big azzurri.

Tra questi, sussuranno le indiscrezioni da Coverciano oggi, almeno tre sarebbero sicuri nel caso in cui il c. t. dovesse davvero decidere di schierare contro gli Stati Uniti una Nazionale alternativa: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Lorenzo Insigne. Nomi non propriamente casuali: i due difensori e l’attaccante sono tra le pedine principali richieste dai rispettivi club, Juventus e Napoli, per un eventuale rientro anticipato. In vista della ripresa del campionato (e della lotta Scudetto tra bianconeri e partenopei) insomma Mancini farebbe un grosso favore alle big.