Oriali si appresta a lasciare l’Italia di Mancini per l’Inter. Vialli possibile team manager in attesa di Buffon? Le ultime

Lele Oriali sta per lasciare la Nazionale per passare all’Inter. Mancini farà di tutto per trattenerlo e pensa anche a una ‘divisione’ tra Inter e Nazionale fino all’Europeo ma il doppio ruolo non sembra essere compatibile.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Gianluca Vialli potrebbe diventare il team manager azzurro in attesa di Gigi Buffon: Gravina attende di conoscere la sua decisione, se dovesse appendere i guanti al chiodo, potrebbe avere un ruolo importante in Nazionale.