Zambrotta erede di Gregucci: l’ex Juve il nuovo vice di Mancini?

Gregucci è il nuovo tecnico della Salernitana, Gianluca Zambrotta potrebbe diventare il vice di Roberto Mancini: le ultime sul campione del mondo 2006

Angelo Gregucci ha rescisso il suo contratto con la Nazionale italiana, pronto a vivere la nuova avventura sulla panchina della Salernitana, e si apre la corsa per il ruolo di vice-allenatore. Secondo quanto riporta Sky Sport, il nome giusto potrebbe essere quello di Gianluca Zambrotta: ex azzurro e campione del mondo, l’ex Juventus potrebbe sostituire Gregucci nello staff del commissario tecnico Roberto Mancini. Registrati contatti in giornata, domani dovrebbe essere la giornata giusta per definire il suo ritorno in Nazionale.