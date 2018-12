Champions sulla Rai, i risultati: bilancio negativo per le italiane

Una sola vittoria, cinque sconfitte. Questo il curioso score delle squadre italiane in Champions League nelle gare trasmesse sulla Rai

Si conclude la fase a gironi della Champions League e con esso anche un curioso bilancio negativo in queste prime sei partite stagionali delle formazioni italiane. Non ha portato bene, infatti, lo score nostrano nelle partite trasmesse anche sulla Rai. In una sola occasione sono arrivati i tre punti per le italiane, nelle altre cinque partite sono sempre state sconfitte. Ed è accaduto due volte alla Juventus, due volte all’Inter e una volta alla Roma.

Curiosamente negativi i risultati delle formazioni italiane ogni qual volta sono state trasmesse (anche) dalla Rai, visto che Sky mantiene i diritti di tutte le partite. La prima volta lo scorso mercoledì 19 settembre, con il 3-0 del Real Madrid sulla Roma. L’unica vittoria è l’1-0 del Napoli sul Liverpool nella seconda gara del girone, poi solamente sconfitte. A partire dal 2-0 di Barcellona-Inter al Camp Nou, ripetuta con l’incredibile ko in casa della Juventus per 1-2 con il Manchester United. Non è andata bene nemmeno all’Inter a Wembley sconfitta per 1-0, fino all’ultima del girone con Young Boys-Juventus di questa sera. Con la speranza di invertire il trend a partire dai prossimi ottavi di finale, con Juve e Roma ancora in corsa.