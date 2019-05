Il sito transfermarkt ha stilato una classifica degli italiani più preziosi per il prossimo mercato: ci sono delle sorprese

Il sito transfermarkt.it ha stilato, come sempre a fine stagione, una classifica degli italiani più preziosi con il loro relativo costo sul mercato. In cima alla classifica spiccano a 75 milioni Marco Verratti e Lorenzo Insigne. Medaglia di bronzo per il centrocampista del Chelsea, Jorginho a 65 milioni.

Ai piedi del podio troviamo quattro talenti del nostro calcio: Donnarumma, Chiesa, Romagnoli e Immobile. Tutti valutati sui 50 milioni. Chiudono la top 10 Bernardeschi a 45 milioni, Zaniolo a 40 milioni e l’altro giallorosso Pellegrini a 35 milioni.