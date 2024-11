Italiano pre Bologna Lille: «Quel giocatore è in grande crescita. Dobbiamo crescere su quell’aspetto»

Italiano, allenatore dei rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nel pre-partita di Bologna Lille: gara importante in ottica Champions League

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore rossoblu Vincenzo Italiano ha rilasciato qualche dichiarazione in vista di Bologna Lille.

LE PAROLE – «L’obiettivo è cercare di essere davvero super concentrati dal centrocampo in su, una volta che arriviamo sugli esterni dobbiamo riempire bene l’area di rigore. Dallinga è in grande crescita, spero che stasera si confermi. Ndoye è al rientro. Ferguson ha più dinamismo, sta bene ed è giusto buttarlo dentro per migliorare la condizione. Odgaard l’abbiamo spremuto, Castro ha corso per tre contro la Lazio: con tante gare ravvicinate dobbiamo mettere in campo il massimo delle energie, per poi provare a cambiare la partita con l’apporto di chi entra dalla panchina. Abbiamo parlato del fatto che abbiamo avuto tante situazioni per fare gol, ci è mancata un po’ di determinazione e precisione. Mi è piaciuto molto quello che abbiamo fatto con l’Aston Villa e oggi dobbiamo riproporlo cercando di essere più efficaci davanti, perché abbiamo bisogno di gol e di punti».