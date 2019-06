James Rodriguez e Ancelotti garanzia per il Napoli: i numeri non mentono

James Rodriguez-Napoli: Ancelotti aspetta il suo pupillo. I numeri racimolati dal tecnico insieme al trequartista colombiana

Carlo Ancelotti e James Rodriguez non riescono proprio a stare lontani l’uno dall’altro. Troppa la stima che il tecnico ha del colombiano, altrettanta la naturalezza con cui l’ex Bayern riesce ad ad adattarsi alle idee di gioco dell’attuale allenatore del Napoli. I due si sono incontrati già a Madrid e in Baviera, potrebbero farlo molto presto anche all’ombra del Vesuvio.

Quando sono insieme, d’altra parte, le cose vanno decisamente bene: in 51 presenze di James come guida tecnica, ha messo a referto la bellezza di 18 gol e 19 assist. Niente male per uno che di lavoro non fa propriamente l’attaccante. Napoli già gongola…