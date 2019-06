James Rodriguez Napoli, Ancelotti insiste nonostante l’ingaggio

Il grande sogno del Napoli per questa sessione di calciomercato è James Rodriguez. Il nodo rimane sempre l’ingaggio troppo alto

Il Napoli ha deciso: in questa sessione di calciomercato serve un attaccante in grado di segnare, di fare gioco e di alzare il livello della squadra per provare a vincere. Il profilo ideale è, secondo De Laurentiis, quello di James Rodriguez.

Ancelotti ha già allenato il colombiano e lo vorrebbe in azzurro, ma il problema rimane l’ingaggio. Come spiega Il Mattino, il giocatore del Real Madrid guadagna 6.5 milioni a stagione. La cifra è troppo alta per il Napoli, che comunque farà di tutto per provare a convincere il giocatore ad abbassarsi l’ingaggio per giocare all’ombra del Vesuvio.