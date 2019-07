James Rodriguez-Napoli, dalla Colombia: «Vuole l’Atletico Madrid»

Dalla Colombia arrivano brutte notizie riguardo il possibile passaggio di James Rodriguez al Napoli. L’attaccante vorrebbe l’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato dal sito colombiano “Gol Caracol”, James Rodriguez starebbe facendo aspettare il Napoli per un motivo preciso.

Il centravanti del Real Madrid vorrebbe infatti l’Atletico Madrid. I colchoneros non ritengono però il colombiano come una priorità. L’Atletico dovrebbe vendere uno tra Vitolo o Correa per poter arrivare a pensare a James, la cui valutazione attuale è sui 40 milioni.