James Rodriguez Napoli, le parole di Zidane gelano gli azzurri e potrebbero mettere fine alle voci di mercato

Zinedine Zidane potrebbe aver messo la parole fine sulla trattativa tra James Rodriguez e Napoli. Il Corriere dello Sport, infatti, ha riportato le parole del tecnico del Real Madrid, alla vigilia dell’esordio in campionato.

«È in forma e sono contento che sia con noi. Sono contento dei miei calciatori e, come loro, sono focalizzato sul primo match di campionato. Alleno i migliori, non c’è dubbio».