James Rodriguez vuole la verità dal Real Madrid: intanto il Napoli…

James Rodriguez vuole la verità dal Real Madrid. Zidane lo ha confermato ed elogiato, ma lui non è convinto: il Napoli intanto aspetta

Il mercato del Real Madrid continua a regalare sorprese. James Rodriguez sembrava uno dei partenti e invece, a quanto detto da Zidane, sembra proprio che possa rimanere ancora in Liga. Il giocatore è in forma e il francese ha aperto lo spiraglio per la sua permanenza. Il colombiano però vuole risposte: non vuole sentirsi un intruso, anzi, vuole sapere se verrà tenuto in considerazione.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli aspetta e continua a parlare con il giocatore, sognando la coppia con Icardi. L’ultima parola spetterà comunque a Florentino Perez: sarà lui a decidere tutto.