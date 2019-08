James Rodriguez sempre più lontano dal Real Madrid: il segnale di Zidane

James Rodriguez è sempre più lontano dal Real Madrid. Il segnale di Zidane verso il giocatore, che piace al Napoli e all’Atletico Madrid

Il futuro di James Rodriguez è ancora incerto, ma sempre più lontano dal Real Madrid. Il giocatore non rientra nei piani di Zidane, che lo ha escluso dalla lista dei convocati per l’amichevole in Austria contro il Salisburgo.

Questo è solo l’ultimo segnale del tecnico francese, che non vede il colombiano al centro del progetto dei blancos. Il Napoli sogna ancora, così come l’Atletico Madrid.