Jakub Jankto, reduce da un’inizio stagionale anonimo con la Sampdoria, punta a trovare più spazio nella squadra di Giampaolo

Arrivato in estate dall'Udinese alla Sampdoria, Jakub Jankto non ha ancora tovato il giusto spazio nella squadra di Marco Giampaolo. Il centrocampista ceco, dopo la prima gara di campionato – da titolare proprio contro l'Udinese – ha visto un susseguirsi di panchine e ingressi in campo di minutaggio limitato. Quindi, anche nella turnazione a centrocampo della squadra blucerchiata, Jankto non è ancora davvero entrato; ora, Giampaolo starebbe studiando il piano per renderlo più protagonista, coinvolgendolo maggiormente nelle turnazioni della linea mediana blucerchiata. Stiamo parlando, d'altronde, dell'acquisto estivo più oneroso della Sampdoria – prestito con obbligo di riscatto per un totale di 15 milioni – e di uno dei centocampisti più quotati del campionato italiano.