La Juventus pronta a preparare il colpo Joao Felix dal Benfica: bianconeri disposti a cedere in estate Paulo Dybala per il giovane talento portoghese

La Juventus è sempre più convinta a dare l’assalto al talento del Benfica Joao Felix, reduce da un’altra prestazione incredibile l’altra sera in Europa League. Per il giovanissimo esterno portoghese, classe 1999, ritenuto da molti l’erede di Cristiano Ronaldo, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe anche preparato un piano, riporta stamane Tuttosport, che coinvolgerebbe direttamente Paulo Dybala, in predicato di essere ceduto dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

Solo tramite l’addio dell’argentino, valutato circa 110 milioni di euro, si potrebbe infatti puntare a Felix, che ha una clausola rescissoria del valore di 120 milioni di euro. La concorrenza sulla stellina portoghese resta comunque altissima: nelle ultime settimane hanno alzato le antenne anche club come Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Manchester United.