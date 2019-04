La Juve su Joao Felix ma il Manchester City è pronto a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro

Il Manchester City piomba su Joao Felix. Il club allenato da Pep Guardiola sta pensando a una nuova campagna acquisti milionaria e il primo obiettivo per l’attacco sembra essere proprio la stellina del Benfica. Il club lusitano ha chiesto i 120 milioni di euro della clausola e il City non ha grossi problemi economici e stando a quanto riferito dal seguitissimo programma “Mais Bastidores” di TVI, canale televisivo privato portoghese, Guardiola è in pole per l’acquisto del ‘nuovo Rui Costa’.

Il talentino, miglior esordiente della storia del campionato portoghese, con 16 gol in questa stagione, piace tanto alla Juventus. Il club bianconero lo cerca e parla di lui ad ogni occasione con il suo agente Jorge Mendes ma il Manchester City è balzato in pole. Secondo la trasmissione, storicamente molto vicina alla dirigenza del Benfica, la destinazione di Felix sarà il Manchester City, pronto a pagare i soldi previsti dalla clausola. Altra delusione per la Juve?