L’Inter si guarda attorno e pensa alla cessione di Joao Mario. Il portoghese potrebbe partire: piace a Porto e Monaco

Joao Mario potrebbe lasciare l’Inter. Il duttile centrocampista portoghese non rientra nei piani di Spalletti e Conte per la prossima stagione e sembra destinato all’addio, indipendentemente dalla nomina del nuovo allenatore. Il portoghese non ha convinto e ha già la valigia in mano.

Secondo Onzefootball, sono due i club sulle sue tracce: Porto e Monaco. In particolare i monegaschi, su consiglio di Leonardo Jardim, sarebbero pronti a presentare un’offerta importante al calciatore e all’Inter. Il classe 1993 a giugno sarà a bilancio ancora per 18 milioni di euro, dunque l’Inter vuole almeno 18-20 milioni per lasciarlo andare.