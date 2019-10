Joao Mario: «Sto benissimo alla Lokomotiv. Inter? Contro la Juve gara equlibrata»

Le parole dell’ex giocatore dell’Inter in vista del match di questa sera di Champions contro la Juventus

Joao Mario sta vivendo una uova esperienza calcistica. Dall’Inter si è trasferito a Mosca e questa sera sfiderà la Juventus. Ecco la sua intervista sulle colonne di Tuttosport.

«Mi trovo molto bene in Russia. Mi piace, il club è molto organizzato, lotta per vincere il campionato e finora ho giocato tutte le partite come titolare ad eccezione della prima. Sto avendo continuità, sono molto soddisfatto. Mi hanno accolto tutti molto bene. La squadra è ottima, ha giocatori di buona qualità tecnica. Oltre alle vittorie in campionato, siamo riusciti a vincere in Germania contro il Leverkusen. Siamo in un buon momento e questo ci rende fiduciosi».

INTER – «L’Inter ha giocato bene e ha reagito da grande squadra dopo avere subito il primo gol. È stato un match veramente equilibrato, alla fine i piccoli dettagli possono fare la differenza. A livello individuale penso che abbiano fatto la differenza quelli della Juve, Higuain nella fattispecie, ma sul piano tattico sono state due squadre molto organizzate».