Joao Pedro: «Ci crederemo fino all’ultimo minuto». Le parole del capitano del Cagliari

Joao Pedro, capitano del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Inter.

PRESTAZIONE – «L’abbiamo preparata bene ma non siamo riusciti a fare risultato, sono stati più bravi loro. Devo ringraziare i tifosi, ho visto una stadio che non ho visto in tutti questi anni che sono a Cagliari, hanno spinto sempre e purtroppo ci siamo passati un paio di volte in questa situazione. In queste ultime due partite si è visto un entusiasmo diverso. Ora ci dobbiamo credere, c’è ancora una partita da giocare».

UMORE – «Abbiamo perso una partita difficile e sarebbe stato difficile venire qui con l’umore giusto, sicuramente ci crediamo, dobbiamo crederci domenica fino all’ultimo minuto, la squadra non ha mai mollato, è difficile arrivare ora e fare un discorso con questa situazione».

CALO – «L’andata è stata faticosa, siamo riusciti a rimetterci in corsa ma eravamo molto dietro, abbiamo corso tanto e speso troppo. Il campionato è fatto di fasi ed è impossibile rimanere con la stessa intensità di gennaio fino alla fine. La squadra ha pagato per tutto il campionato, impossibile trovare i motivi per spiegare questa situazione. Dobbiamo riposarci e crederci per domenica».