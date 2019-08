Jony Lazio, che caos: ecco quanto chiede il Malaga come risarcimento

Jony Lazio, che caos: il transfer della Fifa non arriva, ecco quanto chiede il Malaga come risarcimento per il giocatore

Prosegue la caotica situazione che ha fatto da contorno al passaggio di Jony alla Lazio in estate. Il club biancoceleste, ormai, è arrivato allo scontro totale con il Malaga, come riporta Il Messaggero sull’edizione odierna.

Gli spagnoli, infatti, chiedono i 12 milioni della clausola rescissoria del giocatore. La Lazio non ha intenzione di pagare e, così, il transfer d’ufficio della Fifa non arriva. Il rischio concreto è che – a questo punto – possa non essere disponibile per la prima di campionato.