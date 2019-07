Jony Rodriguez Lazio, fissate per domani le visite mediche 

Dopo qualche ritardo sui controlli, sono previste per domani le visite mediche per Jony Rodriguez, nuovo calciatore della Lazio

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, sono previste per domani le visite mediche di Jony Rodriguez. I suoi controlli erano in programma per la giornata di giovedì ma, a causa di alcuni problemi, le viste sono state spostate a domani presso la clinica Paideia.

Un indizio che sancisce come si sia sbloccata l’operazione tra Lazio e Malaga. Successivamente, Jony Rodriguez potrà unirsi ai compagni ad Auronzo di Cadore.