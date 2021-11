Josh Cavallo: «Mondiale 2022? Ho paura di andare in Qatar»

Josh Cavallo svela le sue paure. Il calciatore australiano, che qualche settimana fa ha fatto coming out, non vorrebbe andare in Qatar

Josh Cavallo, noto alle cronache per il suo coming out di qualche settimana fa, ha svelato di non essere sicuro di voler partecipare al Mondiale di Qatar 2022. Le sue parole ai microfoni del Guardian.

DICHIARAZIONI – «Ho letto qualcosa sul Qatar e sull’applicazione della pena di morte ai gay. È qualcosa di cui ho molta paura e mi fa venire voglia di non andarci. Questo mi rattrista, alla fine il Mondiale è uno dei più grandi eventi per un calciatore professionista, si gioca per il proprio Paese, ma sapere che si terrà in un luogo che non sostiene la comunità gay e che mette a rischio la nostra stessa vita mi spaventa. La mia vita è più importante di riuscire a fare qualcosa di buono nella mia carriera da calciatore».