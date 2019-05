Juanfran dice addio all’Atletico Madrid: «Questa è casa mia»

Juanfran dice addio all’Atletico Madrid dopo quasi 9 anni: l’emozionante saluto del difensore al club che lo ha reso grande

Dopo quasi 9 anni, Juanfran dice addio all’Atletico Madrid. Il difensore, in conferenza stampa, ha salutato i Colchoneros.

ADDIO – «A trentaquattro anni è arrivato il momento di salutarci, ma questa è diventata casa mia. Qua all’Atletico c’è una magia incredibile e per me è un grande orgoglio pensare di essere una leggenda di un club grande come questo, in particolar modo pensando al mio passato al Real. L’ultimo anno è stato fantastico, il migliore della mia carriera grazie alla conquista dell’Europa League. Voglio salutare tutti quelli che sono stati con me in questi anni: la mia famiglia, gli allenatori, i compagni, Godin, Griezmann, Gabi. Abbiamo realizzato qualcosa di incredibile in questo club. Qui lascio la mia anima e il mio cuore, spero di tornare presto».