Juanfran: «Le finali di Champions perse sono una cicatrice»

Juanfran ha detto addio all’Atletico Madrid dopo 8 stagioni: durante la presentazione con il San Paolo, il giocatore ha parlato così

Il San Paolo ha presentato ieri Juanfran. L’ex Atletico Madrid, che ha salutato il club della sua vita dopo 8 anni e mezzo, ha parlato così delle finali di Champions perse.

«Le finali del 2014 e del 2016 sono cicatrici che rimarranno per tutta la vita, ma sono quelle che ti aiutano ad essere migliorare in futuro, a voler conquistare più cose, ad essere sempre più ambizioso. Ho giocato 10 finali e ne ho vinto 8, ma quelle due perse resteranno dentro di me per sempre» ha dichiarato lo spagnolo.