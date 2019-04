Julio Cesar esalta le prodezze di Handanovic: «E’ tra i 5 più forti al mondo»

Ecco uno stralcio dell’intervista rilasciata da Julio Cesar al canale ufficiale dell’Inter dopo il successo contro il Genoa

Julio Cesar è rimasto molto legato alla sua ex squadra e in una intervista concessa alla tv ufficiale dell’Inter ha voluto mandare messaggi di stima rivolte al suo ‘omologo’, Samir Handanovic che difende quella porta che lui difese egregiamente all’epoca del ‘triplete’. «Samir è fortissimo – ha dichiarato l’ex portiere verdeoro – e lo dimostra ormai da anni. Secondo me è tra i primi 5 portieri al mondo». Julio Cesar ha anche voluto mandare dei messaggi di incoraggiamento agli ex compagni dopo il successo contro il Genoa che ha rilanciato le ambizioni Champions dei nerazzurro

«Fondamentale è poter giocare in casa i prossimi scontri diretti, che sono partite da 6 punti. Da queste partite capiremo davvero se l’Inter avrà fatto bene o meno in campionato».

Sull’eliminazione dalla Champions, Julio Cesar non sa darsi una vera spiegazione: «Non so dire se sia dipesa dalla mancanza di esperienza anche perchè in organico ci sono un allenatore bravo ed esperto e giocatori nazionali».