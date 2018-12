Juric sicuro: «Mai avuto dubbi su Piatek, out Spolli. Hiljemark…»

Le parole di Ivan Juric verso la gara del Genoa contro il Torino: il rilancio di Piatek e Hiljemark dal primo minuto in campo

Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa per presentare la prossima gara di campionato che attende il Genoa. Prossimo avversario sarà il Torino di Walter Mazzarri: «La Sampdoria ha fatto una difesa alta e noi abbiamo studiato come attaccarli. Con il Torino sarà una partita completamente diversa. I Granata difendono più a uomo e sono fisicamente devastanti. Ha come sua principale caratteristica la forza fisica. Anno dopo anno vanno sempre meglio e puntano in alto. Sono stati discontinui, ma restano una squadra forte. Recuperano spesso il pallone e sono pericolosi» le parole di Juric in sala stampa.

Prosegue il tecnico del Genoa: «Piatek non è mai calato, non abbiamo mai avuto dubbi su di lui. Felici che sia tornato al gol. Unico indisponibile è Spolli, gli altri sono ok. Derby? Mi dispiace ancora per non aver vinto e avere lasciato altri punti per strada. La squadra da tempo si sta esprimendo a buoni livelli. Il Toro è meglio di noi al momento, anche perché compra i giocatori del Genoa. Abbiamo preso alcuni gol su palle inattive, aumentando attenzione e cattiveria arriveremo a vincere le partite, Hiljemark giocherà».