Verona, Juric: «Non pensavo di vivere una serata così tranquilla»

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato nel post partita del match contro il Benevento: le sue dichiarazioni

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato nel post partita del match contro il Benevento. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

SERATA TRANQUILLA – «Non pensavo di poter vivere una serata così tranquilla, il Benevento in casa aveva messo in difficoltà Juventus, Torino e Roma. Contro i giallorossi, nonostante l’inferiorità numerica, non avevano subito un tiro in porta. Siamo stati quasi perfetti, devo fare i complimenti ai ragazzi perché stiamo crescendo esponenzialmente settimana dopo settimana».

CLASSIFICA – «Può sembrare ingiusto e fuori luogo quello che dico, ma sono convinto che dobbiamo guardarci alle spalle fino a quando la matematica non ci dirà che siamo salvi. Una volta raggiunta, pretenderò il massimo dai miei, vogliamo vincere fino alla fine e poi vedremo dove siamo stati in grado di arrivare. Sono ambizioso, voglio che lo sia tutto l’ambiente assieme al gruppo».