La Juventus ha speso 117 milioni per Cristiano Ronaldo: l’intera rosa dell’Ajax è stata pagata la metà di CR7

La Juventus non ha perso solamente sul campo ieri sera contro l’Ajax, ma anche in termini economici. La dirigenza bianconera ha infatti speso ben 117 milioni di euro la scorsa estate per portare all’ombra della Mole, l’attaccante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Un acquisto pensato per portare a Torino la tanto attesa Champions League.

Eppure così non è stato. La squadra di Allegri è stata battuta ed eliminata all’Allianz da una squadra avente una rosa dal valore nettamente inferiore. Ma non solo nei confronti della rosa della Juventus, ma nei confronti del singolo Cristiano Ronaldo. I dati a confronto sono incredibili. Cristiano Ronaldo è stato infatti pagato il doppio dell’intera rosa dell’Ajax. Ecco il dato: