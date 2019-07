Juve, 15 luglio e «Ajax ho preso l’aereo»: De Ligt in arrivo a Torino nelle prossime ore. Alle 14.30 la presentazione di Ramsey

15 luglio: una giornata che in casa Juventus verrà ricordata, immaginiamo, prevalentemente per lo sbarco di un certo Cristiano Ronaldo a Torino, un anno esatto fa. A 365 giorni di distanza da quel momento storico, un altro atterraggio potrebbe monopolizzare le attenzioni dell’universo bianconero. È atteso infatti in città Matthijs de Ligt, difensore 19enne dell’Ajax, prossimo al trasferimento alla Juventus. Si tratta, senza se e senza ma, dell’acquisto di qui più atteso di questa sessione estiva.

Se tutto dovesse andare secondo i piani Matthijs arriverà in giornata a bordo del suo aereo privato. Prima spazio alla conferenza stampa di Aaron Ramsey, in programma alle 14.30 allo Stadium. Il gallese, arrivato a parametro dall’Arsenal, risponderà – rigorosamente in inglese – alle domande dei cronisti presenti in sala stampa.