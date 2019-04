Juve, 18 punti di distacco sul Napoli dopo 30 giornate: è record in Serie A

Con la sconfitta del Napoli, diventano 18 i punti di distacco tra la Juventus e gli azzurri: dopo 30 giornate è record in Serie A

L’incredibile sconfitta del Napoli sul campo dell’Empoli, ha riaperto il discorso salvezza ma ha definitivamente chiuso il discorso Scudetto. Attualmente infatti, i punti di distacco tra la Juventus e il Napoli sono 18.

Un distacco così ampio tra la prima e la seconda in classifica dopo 30 giornate non si era mai visto in Serie A, almeno nell’era dei 3 punti. Di questo passo, il record potrebbe diventare anche più pesante.