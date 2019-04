Juve camaleontica ma sempre vincente: 30 formazioni diverse in 30 giornate di campionato!

Un altro piccolo record per la Juve di Allegri: al tecnico bianconero, come noto, piace cambiare e in campionato ha schierato ben 30 formazioni diverse

La Juve macina record su record. Un’impressionante statistica targata ‘Opta‘ mette in evidenza la gestione operata da Massimiliano Allegri, che fa della duttilità il punto di forza del proprio gruppo. Il dato sulle scelte del tecnico toscano è da record: nelle prime 30 giornate di campionato, Max ha schierato 30 formazioni diverse. Quella che alla Sardegna Arena è scesa in campo e ha rullato il Cagliari, infatti, è la trentesima formazione diversa in 30 partite ufficiali.

Insomma, Massimiliano Allegri non ha mai messo in campo in questa stagione di campionato una Juventus uguale alla precedente. Eppure ha vinto 26 partite su 30. Il valore complessivo della rosa non può che giocare un ruolo decisivo nell’economia della squadra ma è un dato tutt’altro che scontato. La capacità infatti di saper far ruotare gli interpreti si dimostra una forza soprattutto sul lungo periodo, quando le rotazioni non vanno a inficiare sulla tabella di marcia. Insomma, la Juventus cambia i suoi uomini ma non cambia mai nello spirito di squadra. Vincente. Così ha chiuso il campionato con un paio di mesi d’anticipo. Così si può permettere 18 punti di vantaggio sulla seconda. Così potrà puntare alla Champions.