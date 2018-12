Juve-Adidas, cifre monstre: ecco il confronto con le big italiane

La Juventus rinnova il proprio contratto con Adidas: ecco i guadagni che garantirà lo sponsor e a quanto ammonta il gap con le big italiane

La Juventus rinnova il proprio contratto con lo sponsor tecnico Adidas fino al 2027: la partnership garantirà ai bianconeri un bonus fisso pari a 51 milioni di euro (raddoppiato rispetto ai precedenti accordi). Cifre incredibili per il club di Andrea Agnelli, il più ricco grazie agli sponsor: le altre squadre italiane percepiscono cifre irrisorie, al confronto. L’Inter segue la Juventus, ma lo sponsor Nike porta nelle casse nerazzurre appena 12,5 milioni. Subito dopo c’è il Milan, che conta 12 milioni di bonus grazie al sodalizio con Puma. Cifre ben diverse per il Napoli, che guadagna 8 milioni grazie alla partnership con Kappa, e per la Roma, anch’essa legata a Nike ma con appena 4 milioni di introiti.