Jorginho Juve, l’agente: «A Sarri serve uno come lui»

Jorginho può lasciare il Chelsea per riabbracciare Sarri alla Juve? Ecco le parole dell’agente dell’italo-brasiliano

Jorginho Juve: operazione possibile? L’agente del centrocampista del Chelsea Joao Santos ha discusso l’opzione a Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole:«Sarri ha bisogno di un giocatore come Jorginho per fare il suo gioco. Non conosco le strategie della Juventus, vedremo. So che Sarri è arrivato lì da poco, deciderà con Paratici, immagino che stiano parlando degli obiettivi di mercato».