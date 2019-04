La Juventus non perde contro l’Ajax da 10 partite (in tutte le competizioni). Questi e altre statistiche e curiosità nel video in calce alla notizia

La Juventus di Massimiliano Allegri è impegnata nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ad Amsterdam finì 1-1 tra Juve e Ajax con il solito CR7 a portare in vantaggio la compagine di Allegri.

I lancieri non battono i bianconeri da 10 partite ( in tutte le competizioni ). L’Ajax pronta a sfatare questo tabù per accedere alle semifinali che mancano dall’edizione 1996/1997 della Champions League.